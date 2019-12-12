Канадская комиссия по вопросам радио, телевидения и телекоммуникаций (CRTC) активизирует свою борьбу с телефонным мошенничеством, объёмы и степень серьёзности которого за последнее время выросли по всей стране.

В начале недели в CRTC заявили, что к 20 сентября 2020 года регулятор планирует ввести в действие новую систему, позволяющую пресекать возможность подмены ID звонящего.

Новую технологию, получившую название «STIR/SHAKEN», описывают как своего рода «цифровой отпечаток пальца для осуществления звонка».

«В случае если вызов, идущий между номерами, будет передаваться без данного цифрового отпечатка, телефонная компания, предоставляющая услуги получателю звонка, поймёт, что ID звонящего подделан, и, соответственно, сможет принять необходимые меры для защиты своего клиента от мошенничества», – говорится в совместном заявлении председателя CRTC Яна Скотта и его американского коллеги, председателя FCC Аджита Пая.

Данная технология станет дополнением к недавно принятому решению CRTC, согласно которому все ведущие провайдеры телекоммуникаций страны смогут внедрять определённую технологию блокировки с 19 декабря.

«Большая тройка» телефонных операторов Канады, безо всякого сомнения, начнёт блокировать «телефонные номера с подозрительным ID» уже через несколько недель, желая обеспечивать соблюдение законов, однако в регуляторных органах считают, что предстоит сделать гораздо больше, чтобы мошенники не могли создавать проблемы уязвимым категориям граждан (таким, как пожилые люди), используя телефон.

«Звонки от злоумышленников и просто нежелательных лиц являются огромным раздражающим фактором для многих канадцев. Мы хотим решить данную проблему и работаем с отраслью и нашими партнёрами над поиском решений для защиты клиентов», – заявил Ян Скотт.

Новая система STIR/SHAKEN даст канадцам возможность знать, является ли входящий звонок законным, или же к нему следует относиться с подозрением, прежде чем отвечать на него.

Параллельно CRTC продолжает работать со специалистами из отрасли телекоммуникаций над поиском решений, позволяющих «отслеживать нежелательные звонки, определяя их источники».

После того, как данная технология будет введена в действие, можно будет говорить о начале реального подавления мошенничества.

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