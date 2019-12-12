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Канадская комиссия по вопросам радио, телевидения и телекоммуникаций (CRTC) активизирует свою борьбу с телефонным мошенничеством, объёмы и степень серьёзности которого за последнее время выросли по всей стране.

В начале недели в CRTC заявили, что к 20 сентября 2020 года регулятор планирует ввести в действие новую систему, позволяющую пресекать возможность подмены ID звонящего.

Новую технологию, получившую название «STIR/SHAKEN», описывают как своего рода «цифровой отпечаток пальца для осуществления звонка».

«В случае если вызов, идущий между номерами, будет передаваться без данного цифрового отпечатка, телефонная компания, предоставляющая услуги получателю звонка, поймёт, что ID звонящего подделан, и, соответственно, сможет принять необходимые меры для защиты своего клиента от мошенничества», – говорится в совместном заявлении председателя CRTC Яна Скотта и его американского коллеги, председателя FCC Аджита Пая.

Данная технология станет дополнением к недавно принятому решению CRTC, согласно которому все ведущие провайдеры телекоммуникаций страны смогут внедрять определённую технологию блокировки с 19 декабря.

Канадский опыт: как местный регулятор воспитывает провайдеров

«Большая тройка» телефонных операторов Канады, безо всякого сомнения, начнёт блокировать «телефонные номера с подозрительным ID» уже через несколько недель, желая обеспечивать соблюдение законов, однако в регуляторных органах считают, что предстоит сделать гораздо больше, чтобы мошенники не могли создавать проблемы уязвимым категориям граждан (таким, как пожилые люди), используя телефон.

«Звонки от злоумышленников и просто нежелательных лиц являются огромным раздражающим фактором для многих канадцев. Мы хотим решить данную проблему и работаем с отраслью и нашими партнёрами над поиском решений для защиты клиентов», – заявил Ян Скотт.

Новая система STIR/SHAKEN даст канадцам возможность знать, является ли входящий звонок законным, или же к нему следует относиться с подозрением, прежде чем отвечать на него.

Параллельно CRTC продолжает работать со специалистами из отрасли телекоммуникаций над поиском решений, позволяющих «отслеживать нежелательные звонки, определяя их источники».

После того, как данная технология будет введена в действие, можно будет говорить о начале реального подавления мошенничества.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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