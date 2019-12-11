Специалисты Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) представили расчеты покрытия территории Украины радиотехнологиями. Теперь можно увидеть, оснащена ли конкретная зона сетью или широкополосным доступом, передает Интерфакс-Украина.

«Специалисты УГЦР рассчитали зоны покрытия территории Украины телекоммуникационными сетями операторов мобильной связи стандартов GSM-900, GSM-1800, UMTS (3G), CDMA-800, LTE-1800 и LTE-2600 (4G) и широкополосного радиодоступа (Wi-Fi, полосы частот 2,4 ГГц и 5 ГГц)», — сообщают в УГЦР.

Согласно данным, расчеты охватили 95% территории для 95% времени в соответствии с рекомендацией Международного Союза Электросвязи Р.1812. Работа была проделана с использованием данных телеком-операторов о реальных характеристиках базовых станций. Тем не менее, инструмент доступа к зонам покрытия планируют усовершенствовать в будущем.

«Зоны покрытия территории Украины телекоммуникационными сетями операторов выполнены в формате совместимом с Google Earth Pro. Сейчас инструмент доступа пользователей интернет-портала УГЦР с расчетными данными зон покрытия совершенствуется. В ближайшее время предполагается внедрение карты покрытия с использованием Google Maps Platform», — заявили в УГЦР.

Напомним, в прошлом месяце Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации, представила тестовую версию карты покрытия территории Украины мобильной связью на базе технологии 4G.

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