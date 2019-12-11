В YouTube активизировался канал «Украинского радио». Теперь зрители могут смотреть записи программ из вижн-студии, передает Детектор Медиа.

На сегодняшний день каналы имеет немного подписчиков — всего 50 человек. Вероятно, дело в том, что ведущие в программах не рассказывают о YouTube-канале «Украинского радио», акцентируя внимание, преимущественно, на приложении suspilne.radio.

Отмечается, что первая публикация на канале появилась 8 ноября текущего года — в день радиодиктанта национального единства. С тех пор канал постоянно обновляют.

«На канале доступны некоторые прямые трансляции радиопрограмм, также можно просмотреть последние выпуски «Быть здоровым», «Модуль знаний», «Сегодня Вечером», «Жить лучше», «РадиоДень», «Сегодня Утром», «Жизнь+», «Персона грата», некоторые спецпрограммы и марафоны, а также другие проекты», — пишет ресурс.

Напомним, в ноябре прошлого года появилось мобильное приложение для прослушивания трех каналов «Украинского радио». А в феврале текущего года аналогичное приложение появилось для каналов «UА: Перший» и «UА: Культура».

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