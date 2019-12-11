Злоумышленник во Львовской области был осужден за незаконное проникновение в кабельную сеть провайдера «Воля». За организацию нелегального бизнеса с применением пиратских технологий суд дал мужчине три года лишения свободы, передает UBR.

Согласно данным, злоумышленник, по сути, организовал целую сеть: «взломав» сеть «Воли», он за определенную плату подключал новых «клиентов» к уже действующим приемникам в домах. Таким образом менял маршрутизацию сигнала, передаваемого в этой сети, и незаконно предоставлял доступ к телепрограммам.

Как результат — реальные абоненты «Воли» начали жаловаться на ухудшение качества услуг. В связи с чем провайдер провел проверку сети и выявил ряд нелегальных подключений.

Компания обратилась в правоохранительные органы. Было начато следствие, после — суд, в ходе которого пират получил три года тюремного заключения.

Напомним, в Великобритании приговора ожидает телепират, признавшийся в продаже нелегальных подписок на потоковые трансляции платных телеканалов на общую сумму в 400 000 фунтов стерлингов. Приговор будет зачитан в Суде короны уже в этом месяце.

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