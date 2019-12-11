Аналитики Picodi провели сравнение качества домашнего интернет по всему миру. Из 62 стран Украина выбилась в лидеры по соотношению цена/скорость, передает Picodi.

Сообщается, что сравнение проводилось между 233 крупнейшими поставщиками безлимитного домашнего оптоволоконного интернета в 62 странах мира. В большинстве случаев провайдеры предлагают скорость в 100 Мбит/с. Однако, например, в Польше, Франции или Сингапуре — это не предел. Максимальная скорость в этих странах составляет 150, 200 и 500 Мбит/с соответственно. Украина вошла в топ-10, разместившись на 7 месте.

Однако, если все же брать за основу скорость в 100 Мбит/с, Украина предлагает лучшие условия в плане ценовой доступности — всего $6,19 в месяц. В то же время в России за такую скорость провайдеры просят $7,68 в месяц. А самый дорогой интернет в ЮАР — в среднем $87 в месяц.

В половине стран, где предлагают интернет скоростью 1 Гбит/с, стоимость тарифов превышает $50. К примеру, в Австрии и Австралии это стоит $220 и $231 в месяц соответственно. Напротив, в Украине, Латвии, Молдавии и нескольких других странах

можно получить такой интернет менее чем за $20 в месяц.

Напомним, в прошлом месяце компания Opensignal провела анализ скорости потоковой передачи видео в сетях 3G и 4G. В рейтинг были включены 100 стран мира, Украина расположилась в середине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.