11 декабря платформа платного телевидения «Домашнее телевидение», совместный проект группы 1+1 media и компании Киевстар, а также мультимедийный продукт Киевстар «Kyivstar Go TV» объединяются в одну OTT-платформу «Киевстар ТВ». Новый сервис будет доступен для абонентов любых интернет-провайдеров Украины.

«Киевстар ТВ» – это новое решение, которое позволит пользователям сервиса смотреть телевизионные каналы и контент видео библиотеки с различных устройств и в любом месте, где есть доступ к скоростному фиксированному или мобильному интернету 3G / 4G.

Главными преимуществами «Киевстар ТВ» являются:

Более 150 телеканалов и более 7000 фильмов и сериалов в видеобиблиотеке от ведущих местных и иностранных киностудий;

Возможность просматривать контент на 5 устройствах, без дополнительной платы (смартфон, планшет, ноутбук, SmartTV и ТВ-тюнер);

Функция «Пауза эфира» и «ТВ-архив» (возможность сохранить эфир и просматривать его позже);

Безлимитный интернет-трафик при просмотре «Киевстар ТВ» для всех мобильных абонентов Киевстар.

Чтобы воспользоваться предложением с гаджета, который имеет мобильный интернет, необходимо установить мобильное приложение «Киевстар ТВ» с App Store (будет доступно с 13 декабря) или Play Market. Также доступной является web-версия приложения и возможность просмотра с помощью ТВ-приставки.

После регистрации в мобильном приложении абоненты получают доступ ко всем преимуществам мобильного телевидения. Для того, чтобы пользоваться услугой дома на телевизоре, необходимо загрузить приложение «Киевстар ТВ» на SMART TV (услуга становится доступной с конца декабря 2019). Ознакомиться с тарифами можно здесь. Для новых абонентов действует специальное предложение − при подключении пользователи получат скидку 50% на первые 3 месяца.

«Мы долго готовились к этому моменту, и это исторический этап в развитии платформы. Последние годы 1+1 media и Киевстар показали себя как надежные партнеры в работе над платформами, поэтому «Киевстар ТВ» является логическим продолжением этого взаимовыгодного сотрудничества. Амбиции у проекта очень высокие, мы нацелены на лидерство в сегменте», − прокомментировал Ярослав Пахольчук, исполнительный директор и директор направления платного телевидения группы 1+1 media.

«С 20 января 2020 будет закодирован спутниковый сигнал. Это важный шаг в борьбе с пиратством и нелегальными провайдерами. Мы, как ответственная компания, работающая в законодательном поле, полностью поддерживаем эту инициативу. Наш новый сервис, который мы предлагаем в партнерстве с 1+1 media, даст возможность абонентам легально просматривать ТВ-каналы, лицензионные фильмы и программы в высоком качестве», − прокомментировал директор по маркетингу Киевстар, Павел Даниман.

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