Мужчина, на которого подали 4 уголовных иска за нарушение прав интеллектуальной собственности, в результате чего он сел в тюрьму — оказался гражданином Греции. Он менял домены и уклонялся от разбирательств 10 лет, но сейчас приговорен афинским судом к 5-летнему тюремному заключению. Об этом пишет TorrentFreak.

Греческая антипиратская группа EPOE защищает права производителей контента, в том числе в сфере кино и телевидения. С 2009 года она помогала возбуждать уголовные дела против предполагаемого оператора сайта Greekstars четыре раза, но расследовать их было не просто.

По словам EPOE, каждый раз, когда подавалась жалоба, владелец закрывал сайт, а затем появлялся на новом доменном имени, вариации оригинального бренда Greekstar. Финальное уголовное дело было возбуждено в 2012 году, но потребовались годы, чтобы прийти к судебному решению. Но наконец-то все кончено. После многолетнего судебного процесса в ноябре 2019 года афинский суд отклонил протесты обвиняемого, в том числе заявление, что он был просто пользователем указанных сайтов и ошибочно обвинен.

Суд признал мужчину виновным в нарушении прав интеллектуальной собственности и приговорил его к пяти годам лишения свободы за администрирование сайтов, включая Greekstars.net и Greekstars.co. Ранее его признавали виновным в нелегальном размещении контента на сайте Greekstars.biz. Это первый раз, когда в Греции в тюрьму сажают за воровство контента, так что мы имеем прецедент, заявил представитель EPOE Теодорос Петсинис.

Хотя это — знаменательное событие, проблема воровства контента в Греции далека от решения. По оценке EPOE в стране действует от 40 до 50 сайтов, из которых около 5 — большие.

В последнем Специальном отчете 301 от Американского торгового представительства USTR Греция находится в «Списке наблюдения». США обвиняет правительство Греции в использовании нелицензионного программного обеспечения и проведении неэффективных расследований в области интеллектуальной собственности. Это 5-летнее тюремное заключение, похоже, является ответом США на их претензию, что мера наказания для системных крупных нарушителей авторских прав «недостаточна».

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