Vodafone расширил 4G покрытие для более 200 тысяч украинцев

В ноябре и начале декабря еще 200 500 украинцев получили доступ к 4G. Vodafone расширил свою 4G сеть в 21 области Украины. Доступ к скоростному интернету получили жители еще 67 населенных пунктов.
В частности, за последние полтора месяца покрытия скоростного мобильного интернета обеспечено в населенных пунктах в таких областях:
• Винницкая: Безымянное, Ворошиловка, Турбов, Хижинцы
• Волынская Тур, Зализница,
• Днепропетровская: Шахтерский, Червоногригоровка, Орловщина, шахта им. Сташкова, Томаковка, Новопавловка, Булаховка
• Донецка: Авдеевка, Рубцы
• Житомирская: Небиж, Пески, Народичи, Горщик,
• Закарпатская: Терново,
• Запорожская: Примерное, Каменское, Шевченковское, Степановка Первая
• Ивано-Франковская: Заболотов, Подлужье, Шешоры
• Киевская: Бышев, Рудня, Бобрик, Узин, Шкаровка, Гнедин, Лизогубова Слобода,
• Кировоградская: Мошорино, Богдановка, Гайворон
• Львовская: Малые Подлески, Лопатин, Турка
• Николаевская: Новоселовка, Грейгово
• Полтавская: Бреусовка, Повстин, Божковское, Руденковка, Подгора
• Ровенская: Люхча, Озеро
• Сумская: Бездрик, Малая Павловка, Воронеж,
• Харьковская: Ольшаны, Эсхар, Андреевка, Савинцы, Гонтаровка, Пятигорское, Кегичевка
• Херсонская: Днепровское, Каланчак
• Хмельницкая: Ружичанка, Шаровечка, Закупное
• Черкасская: Ольшанка
• Черновицкая: Чагор
• Черниговская: Бихольцоховка, Марковка
На сегодняшний день более 66% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.
После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.
Напомним, на прошлой неделе холдинг NEQSOL закрыл сделку по покупке Vodafone Украина.