Консалтинговая компания Magna Global представила прогноз касательно динамики рекламного рынка в 2019-2020 годах. В частности, данные указывают на то, что на телевидение продажи рекламы упадут на 4%, передают Вести Экономика.

Согласно данным, по итогам уходящего года, тенденция стремится к более активному размещению рекламы в интернете снижению ее продаж на ТВ и в печатных изданиях. По прогнозам Magna Global, общий объем продаж рекламы в интернете вырастет на 15%, в частности, в соцсетях — на все 25%.

В целом же продажи на рекламном рынке по итогам года должны увеличиться на 5,2%. А вот конкретно объем рекламы на ТВ снизится на 4%. В Magna Global отмечают, что это худший показатель с 2009 г.

Напомним, по прогнозам экспертов, в будущем телевизионная реклама может быть представлена только короткими роликами. Компетентные специалисты уверены, что в скором времени ТВ перейдет на 15-секундные видео, поскольку они являются более эффективными и менее затратными.

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