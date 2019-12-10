«АльфаСтрахование» защитит спутник KazSat-3 в случае возможных рисков при эксплуатации. Компания заключила договор с АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева (ИСС), передает ТАСС.

Сообщается, что сумма страховки составила 661 миллион рублей. Период страхования начинается с момента погрузки аппарата на транспортное средство в пункте отправления, продолжается в течение всей перевозки, и оканчивается при разгрузке в пункте назначения.

KazSat-3 — коммерческий геостационарный телекоммуникационный спутник, предназначенный для предоставления различных услуг связи на территории Казахстана: DTH, широкополосных систем и VSAT, передачи голоса и данных, а также видеоконференцсвязи.

Напомним, в сентябре все российские страховые компании отказались страховать «Протон-М» — в объявленном тендере на страхование запуска ракеты-носителя не приняла участия ни одна фирма.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.