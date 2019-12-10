Темпы производства смартфонов в мире неизбежно растут. Компания International Data Corporation (IDC) выяснила, что только за третий квартал текущего года было поставлено почти 360 миллионов устройств, передает NEWS.ru.

Сообщается, что в третьем квартале 2019 года производство смартфонов выросло на 7,65 по сравнению со вторым кварталом. Прежде всего это вызвано тем, что известные бренды уделяют все больше внимания выпуску бюджетных устройств.

«Растущий процент производства смартфонов в мире сосредоточен среди 10 ведущих производителей, и, как следствие, доля рынка, которым владеет эта группа, увеличилась с 74,3% во втором квартале 2019 до 78,8% в третьем квартале», — говорится в отчёте IDC.

При этом лидеры производства своих позиций не теряют и в этом квартале — первый, по-прежнему, Samsung, за ним Foxconn, а последний в тройке лидеров VIVO.

Напомним, глава Qualcomm Кристиано Амон считает, что уже через два года потребность в смартфонах отпадет. Их полностью вытеснят AR-очки.

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