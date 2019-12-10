Новые очки дополненной реальности представил еще один производитель смартфонов. Компания Oppo показала свои AR-очки с функцией 3D-моделирования, передает Ixbt.com.

Сообщается, что анонс «умных» очков от Oppo состоялся на мероприятии Inno Event в Шэньчжэне. Устройство оснащено системой объемного звучания с поддержкой игр и сервисов дополненной реальности.

«В очках используется камера «рыбий глаз», технология дифракционного волновода, а созданные 3D-модели смогут взаимодействовать в псевдовиртуальном пространстве», — пишет ресурс.

Отмечается, что Oppo уже работает над созданием игр и другого контента с элементами дополнительной реальности для своих очков.

Напомним, недавно президент Qualcomm Кристиано Амон дал прогноз, что через два года смартфоны начнут постепенно «отмирать» за ненадобностью. Человечество постепенно перейдет на очки дополненной реальности.

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