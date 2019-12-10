Абоненты lifecell смогут пользоваться украинским номером по украинским тарифам в любой стране мира. Оператор запускает услугу «Виртуальный номер BiP», сообщает пресс-служба.

Согласно данным, услуга предполагает совершение голосовых звонков без наличия физической сим-карты в телефоне — с помощью мессенджера BiP. Помимо прочего, абоненты смогут использовать номер по украинским тарифам в любой части света.

«Основные преимущества услуги «Виртуальный номер BiP»: осуществление и прием звонков с других телефонных номеров в любой точке земного шара; доступность (для покупки номера нужен только Интернет, а физическая SIM-карта не нужна); простое пользования услугой (необходимо только подключение к Интернету)», — говорится в пресс-релизе.

Абоненты lifecell могут получить услугу после того, как пройдут регистрацию и выберут номер. Следом за этим не обходимо установить на смартфон мессенджер BiP и ввести полученный виртуальный номер в мессенджере.

Напомним, в начале ноября lifecell анонсировал запуск eSIM. Технология может полностью заменить физическую сим-карту в телефоне, используя специальный чип, на который загружается мобильный номер.

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