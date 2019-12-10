К 2025 году Европейское космическое агентство (ЕКА) готовится запустить первого сборщика космического мусора. Ситуация с загрязнением орбиты достигает критических масштабов, передают Известия.

Сообщается, что подготовкой зонда ClearSpace-1 ЕКА займется совместно со стартапом ClearSpace. Целью сборщика станет отработанная ступень ракеты Vega. На орбите Земли остается много частей от космических кораблей и спутников. В связи с этим страны-члены ЕКА активно поддержали идею запуска ClearSpace-1.

Как рассказал глава ClearSpace-1 Люк Пиге, сегодня на орбите находятся около 2 тыс. действующих спутников и более 3 тыс. неисправных, поэтому с запуском сборщика мусора медлить нельзя. В ЕКА разделяют это мнение.

«Даже если завтра все космические запуски будут остановлены, прогнозы показывают, что количество орбитального мусора будет продолжать расти, поскольку столкновения между предметами создают свежий мусор в виде каскадного эффекта», — отметила проект глава направления ЕКА «Чистое пространство» Луиза Инноченти.

Как отмечали ранее специалисты Научного института машиностроения в России, на сегодняшний день около 70% всех объектов геостационарной орбиты составляет космический мусор.

В связи с этим ученые постоянно ищут способы борьбы с загрязнением околоземного пространства. Еще в 2015 году китайские инженеры представили орбитальный сборщик мусора, который перерабатывает собранные космические отходы на топливо для себя.

Спустя три года, их коллеги из Британии протестировали гарпун, установленный на специальном спутнике и призванный очистить орбиты от космического мусора.

Также в этом году свои разработки представили российские специалисты. В частности, в августе компания «Российские космические системы» показала свой аппарат для утилизации космического мусора. А через месяц специалисты Самарского университета представили модель буксира для уборки геостационарной орбиты.

Кроме того, к 2025 году ожидается, что «Роскосмос» завершит свои работы по созданию космического аппарата «Ликвидатор» (рабочее название), предназначенного для очистки геостационарной орбиты от неработающих спутников и разгонных блоков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.