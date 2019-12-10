Ericsson ConsumerLab опубликовала очередной, девятый по счету, выпуск ежегодного исследования, посвященного 10 основным потребительским трендам. На этот раз основной темой стал интернет чувств – это экономика услуг, предоставляемых с применением цифровых датчиков и вовлекающих все органы чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Интернет чувств сформируют услуги, созданные на базе передовых технологий, в числе которых искусственный интеллект (ИИ), виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR), 5G и автоматизация.

Отчет составлен на основе комплексного подхода к исследованию мнений и оценок 46 млн людей, которые первыми начинают пользоваться новыми технологиями. Участники исследования рассчитывают на то, что интернет чувств получит повсеместное распространение к 2030 году. Согласно исследованию, к этому времени все более серьезную конкуренцию электронным устройствам будут составлять услуги с использованием сенсоров, которые станут почти неотделимыми элементами физической реальности.

Больше всего развитию интернета чувств будут способствовать новые развлекательные услуги с эффектом дополненной реальности и шопинг в интернете, а также угроза глобального потепления и как следствие – стремление людей минимизировать влияние своей деятельности на экологию.

Глава Ericsson Consumer & IndustryLab и один из авторов отчета Пернилла Йонссон (Pernilla Jonsson) говорит: «Речь идет о переходе от смартфонов как устройств для подключения к интернету к использованию услуг на базе дополненной реальности, задействующих наши органы чувств. Отправной точкой станут очки дополненной реальности. Мы не ожидали, насколько далеко пользователи зашли в своих представлениях о том, как изменится наша повседневная жизнь благодаря подключенным к сети датчикам, технологиям искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, 5G и автоматизации».

Глава направления исследований и один из авторов отчета Ericsson Consumer & IndustryLab Майкл Бьёрн (Michael Björn) добавляет: «Уже сейчас нам надо принимать во внимание возможности и задачи мира, в котором все человеческие чувства будут цифровизированы. Например, многие сферы жизни стоит цифровизировать для уменьшения негативного влияние на климат – вы можете ходить на работу, ездить в отпуск и путешествовать по миру, не выходя из дома. Пользователи прогнозируют возможные проблемы с обеспечением конфиденциальности личных данных в интернете чувств. Например, общественность может волновать возможность манипулировать чувствами с целью продажи товаров или услуг. Понимая это, люди рассчитывают на принятие необходимых мер и получение гарантий».

Интернет чувств – 10 потребительских трендов 2030 года

1 Навигация силой мысли

Нужный маршрут можно будет увидеть в VR-очках, просто подумав о месте назначения. В это верят в среднем 59% пользователей, а в Москве — 54% опрошенных.

2 Идеальная имитация голоса

67% пользователей считают, что смогут с помощью микрофона имитировать чужой голос настолько достоверно, что введут в заблуждение даже членов семьи. В Москве этот показатель выше среднего – 81%.

3 Любой вкус на ваш вкус

Появятся цифровые устройства для рта, улучшающие вкус еды – любое блюдо будет напоминать ваше любимое. На это надеются в среднем 45% опрошенных и 32% респондентов из Москвы.

4 Цифровые ароматы

Примерно 6 из 10 пользователей рассчитывают на цифровую возможность бывать за городом и вдыхать характерные запахи загородной жизни, не выходя из квартиры.

5 Ощущения без границ

Более 60% респондентов ждут появления смартфонов, экраны которых принимают форму цифровых иконок и передают ощущения от нажатия кнопок.

6 Слияние миров

Согласно оценке 7 из 10 опрошенных, мир игр на базе технологий VR будет не отличим от физической реальности к 2030 году.

7 Только правда и ничего кроме

Фейковые новости могут закончиться – половина опрошенных считает, что к 2030 году новостные агентства будут тщательно проверять факты. В Москве это мнение разделяет 55%.

8 Потребление без опаски за личные данные

Половина респондентов считает, что они потеряли контроль над своими персональными данными – люди надеются на решение проблемы, которое позволит без опасений пользоваться услугами на основе личной информации.

9 Интернет на пользу экологии

Благодаря возможностями интернета чувств общество будет более ответственно относиться к экологии – так считают 6 из 10 опрошенных в целом и 39% респондентов из Москвы.

10 Шопинг с чувствами

45% пользователей полагают, что торговые площадки предложат возможность использовать все пять органов чувств в процессе шопинга в интернете. В Москве это мнение разделяют 51% опрошенных.

В отчет вошли данные, полученные Ericsson ConsumerLab в основном во время онлайн-опросов, проводившихся в октябре 2019 года среди продвинутых пользователей интернета из 15 мегаполисов мира: Бангкок, Дели, Джакарта, Йоханнесбург, Лондон, Мехико, Москва, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сан-Паулу, Шанхай, Сингапур, Стокгольм, Сидней и Токио.

Пользователи, которые первыми начинают пользоваться новыми технологиями, ждут появления интернета чувств и верят, что к 2030 году будет сформирована экономика услуг, предоставляемых с применением цифровых датчиков.

Человеческий мозг будет играть роль пользовательского интерфейса – возникнет новая парадигма взаимодействия между людьми и устройствами, в которой устройства будут реагировать на мысли людей.

Большинство пользователей цифровых технологий надеется, что благодаря интернету чувств люди станут более ответственно относиться к окружающей среде.

В исследовании приняли участие жители Москвы, готовые пользоваться нестандартными услугами.

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