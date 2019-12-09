Vodafone Retail обнародовал ежеквартальный отчет по состоянию рынка смартфонов в Украине. В компании рассказали, какие устройства предпочитали украинцы в третьем квартале 2019 года.

Согласно данным, как и в предыдущем квартале, лидерами продаж остались смартфоны с большим экраном и с 4G. Если во втором квартале доля устройств с экраном 6+ дюймов составляла 58%, то в третьем — уже 69%. Что касается 4G-смартфонов, их количество за отчетный период достигло 99% всех новых телефонов. Кроме того, особой популярностью все так же пользуются смартфоны с двумя сим-картами.

Среди брендов украинцы в третьем квартале отдавали предпочтение смартфонам фирмы Samsung. И только в Сумской, Донецкой и Николаевской областях лидерство одержал Xiaomi.

Самые преданные пользователи по-прежнему у iPhone — 71% его поклонников не меняли бренд при покупке нового телефона. На втором месте Samsung и Xiaomi — им остались верны 50% покупателей. На третьем месте Huawei — с ним остались 32% пользователей.

Исходя из наблюдений, мужчины в Украине чаще меняют смартфоны, чем женщины. При этом все покупатели охотнее выбирают устройства черного (44,5%), синего (28%) и серого (11%) цветов.

Напомним, согласно отчету Vodafone Retail за второй квартал, лидерами продаж среди смартфонов были Nokia 3.1 Plus Dual SIM, Samsung Galaxy A30 и Samsung Galaxy A10.

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