В России ожидается подорожание услуг сотовой связи. По данным агентства Content Review, в 2020 году расходы населения на мобильную связь увеличатся примерно на 17-18%, передают Известия.

Согласно данным, цены будут расти постепенно, в течение всего следующего года. В основном, на их увеличение повлияют расходы операторов на выполнение «пакета Яровой» и закона о суверенном рунете.

Кроме того, подорожание неизбежно будет связано и с ростом цен на электроэнергию и топливо. Также на стоимости услуг скажутся последствия повышения НДС в 2019 году и отмена внутрисетевого роуминга.

Напомним, о том, что в следующем году россиянам следует ожидать повышения тарифов, сообщалось еще в ноябре. Операторы отмечают, что абоненты сами выбирают более дорогие пакеты услуг в связи с ростом потребления мобильного интернета и видеосервисов.

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