С развитием количества абонентов широкополосного доступа – активно развивается и мошенничество в сети. Запрос очень простой – чем больше интернет-пользователей, тем проще и эффективней обманывать наивных покупателей, не дружащих с физикой и экономикой, верящих в магию обещаний, заклинания и прочие чудеса неизвестных науке и технике технологий.

На смену антеннам HQClear TV T2, которые из эфира принимают 1500 телеканалов, Wi-Fi роутерам Tenda Global, дарящим счастье бесплатного и безлимитного спутникового доступа к сети интернет, безлимитному 4G оператору Tele+ — пришёл новый вид обмана: усилитель сигнала мобильной связи, цифрового ТВ, мобильного интернет, Wi-Fi сигнала Z-Gate за 499 грн.

Реклама в социальных сетях сулит сплошные выгоды от приобретения устройства:

усиливает сигнал 3G, 4G, LTE в 16 раз;

увеличивает скорость мобильного интернета;

улучшает приём цифрового ТВ и Wi-Fi.

В чем же подвох?

Во-первых, устройство, которое изображено в рекламе – Wi-Fi репитер. Главная задача которого – расширение покрытия существующей сети Wi-Fi при подключении к существующему маршрутизатору. Никакого отношения устройство к мобильной связи и телевизионному диапазону не имеет. В украинских интернет-магазинах стоимость девайса стартует от 320 грн.

То, что обещанные характеристики не отвечают действительности и простой «Wi-Fi-повторитель» продают как универсальное устройство, творящее чудеса в полосе частот от 1 МГц до 2.4 ГГц – полбеды. Одурманенные рекламой покупатели после оплаты получили не обещанный «усилитель», а устройство для отпугивания грызунов!!!

Ранее подобная схема мошенничества засветилась в Российской Федерации – там такие устройства продавались под брендом Z-GATE.

От себя настоятельно рекомендуют не вестись на обещания, противоречащие законам физики и экономики!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.