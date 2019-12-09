Основатель ОТТ-сервиса Divan.TV Андрей Колодюк опасается рейдерского захвата своих бизнесов. Захвата стоит ожидать всем компаниям, в которых он является соакционером, пишет бизнесмен на своей странице в Facebook.

По словам Колодюка, на него была направлена активная информационная атака, которая длится уже около двух месяцев. На днях недоброжелатели под именем разорившегося банка разослали всем партнерам бизнесмена сообщения о его якобы задолженности на сумму 25 млн долл.

Компания требует предоставить компромат на Колодюка и угрожает его бизнесу коллективным судовым иском.

«Основная цель этой кампании — подготовить почву общественности для того, чтобы рейдерским способом отобрать активы и проекты, в которых я задействован. К этой кампании присоединились некоторые из моих многочисленных должников. Общая сумма долга и невыполненных обязательств у них передо мной на десятки миллионов долларов», — пишет Колодюк.

Бизнесмен заверил, что никаких долгов у него нет. Однако он не сомневается, что в скором времени могут появиться сфальсифицированные документы с поддельными подписями, в связи с чем просит общественность быть бдительной.

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