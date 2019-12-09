В Киеве продадут арестованное Wi-Fi-оборудование из местного метрополитена. Система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) выставит имущество на аукцион уже в этом месяце, передает Лига.Tech.

Сообщается, что всего на продажу будет выставлено 12 лотов. Это арестованное оборудование со станций метро Университет, Днепр, Олимпийская, Арсенальная, Крещатик, Лукьяновская, Кловская, Золотые Ворота, Дворец Спорта, Площадь Льва Толстого, Майдан Независимости, а также в Инженерном корпусе КП Киевский метрополитен.

«Мы очень надеемся, что после смены собственника оборудования, Wi-Fi в Киевском метрополитене будет работать качественно и быстро, радуя его посетителей», — отметил генеральный директор ГП СЕТАМ Виктор Вишнёв.

Напомним, несмотря на то, что украинские мобильные операторы еще летом анонсировали грядущий запуск 4G в киевском метро и даже выбрали подрядчика, приступать к строительству компании не спешат. Ряд нерешенных административных вопросов, вероятно, оттянет строительство на неопределенный срок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.