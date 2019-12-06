Официальный оператор спутникового телевидения Viasat расширил линейку приёмного оборудования. Об этом Mediasat сообщили в пресс-службе компании.

Так, начиная с 05 декабря 2019 года абонентам становится доступен новый сет-топ-бокс Strong SRT 7602.

Эта телеприставка, брендирована логотипами Viasat и УТБ, и является новинкой на рынке Украины. Она отличается от других тюнеров тем, что имеет инновационную технологию автонастройки спутников. Отныне пользователям не придётся самим настраивать спутниковые приёмники, за них всё сделает система, а зрителям остается только наслаждаться просмотром украинских и мировых каналов в хорошем качестве.

«Все наши предыдущие модели тюнеров были в своё время техническими нововведениями, но их приходилось настраивать вручную. С моделью SRT 7602 всё, что нужно сделать, – просто включить приёмник, соединённый с телевизором и антенной, подождать несколько минут, пока произойдет автоматический поиск и распознавание спутников, и подключить услугу Viasat, выбрав один из актуальных пакетов. Уверены, что новый тюнер быстро завоюет популярность среди пользователей», – комментирует Антон Юрьев, директор по продажам Viasat.

Кроме простого автоматического подключения к спутниковому телевидению, среди других технических характеристик следует отметить функцию записи эфира и паузы программ, а также очень популярное техническое нововведение – один «умный» пульт для телевизора и тюнера 2-в-1.

Новые модели тюнеров можно приобрести на сайте viasat.ua, через Центр информационной поддержки Viasat по телефону 0 800 500 460, в магазинах электроники и у официальных диллеров – партнеров Viasat. Рекомендуемая розничная цена – 1099 грн.

Напоминаем, что 20 января 2020 года сигнал четырех ключевых украинских медиагрупп на спутнике будет закодирован. После этого те, кто смотрел украинские каналы через спутник, не будут иметь возможности смотреть их в открытом доступе. Чтобы получить возможность дальнейшего просмотра зрителям необходимо выбрать официального оператора телевидения.

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