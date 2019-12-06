Мобильные игры пользуются у пользователей телефонов популярностью еще с появления первых устройств. Они позволяют скоротать время в очередях и поездках, отвлечься в перерывах на работе или учебе.

С развитием технологий, приложения тоже стремительно эволюционируют и привлекают игроков большим количеством возможностей. Современные игры – это приятная графика, проработанный до мелочей виртуальный мир и возможности для взаимодействия с другими игроками. Однако, новые приложения требуют больше возможностей и в этой статье мы расскажем о том, так ли на самом деле вредно такое времяпрепровождение и как выбрать подходящий для таких целей недорогой смартфон.

Вред или польза?

Бытует мнение о вреде мобильных и компьютерных игр. Якобы они портят зрение и оказывают негативное влияние на психику. Но на самом деле воздействие таких развлечений соизмеримо с эффектом от чтения книг или просмотра телепередач. На современных смартфонах устанавливают качественные экраны, которые не оказывают большой нагрузки на глаза. Имеется также на устройствах и возможность регулировки яркости изображения, а в магазинах приложений игры обычно проходят тщательную модерацию.

Некоторые приложения даже приносят пользу:

улучшают память;

тренируют концентрацию внимания;

позволяют выработать усидчивость.

Логические игры способствуют также и развитию креативного мышления. Проведение в играх умеренного количества времени скорее полезно, чем вредно для людей всех возрастов.

Какие недорогие смартфоны подойдут для большинства игр?

Что касается технических характеристик, то для современных приложений лучше подойдут устройства с оперативной памятью от 3ГБ. Важно понимать, что операционная система и системные приложения по умолчанию используют значительное количество ресурсов. Чтобы новые игры не перенагружали ваш смартфон, необходимо сразу правильно выбирать модель, учитывая все необходимые параметры. Вот два примера подходящих гаджетов:

Отличным вариантом будет смартфон Xiaomi Redmi 7 3 32GB Eclipse Black купить. У этого устройства 3 ГБ оперативной памяти и надежный процессор Qualcomm Snapdragon 632 на 8 ядер. У телефона емкий аккумулятор 4000 мАч, которого будет точно хватать на целый день использования. Также преимуществом устройства является дисплей HD+ (1520×720). Превосходная цветопередача и большой экран – это лучшее решение для современных игр. Смартфон Samsung Galaxy J6 Plus – это дисплей HD+ (1480×720) и процессор Qualcomm Snapdragon 425. У данного смартфона 3 ГБ оперативной памяти, а емкость аккумулятора – 3300 мАч. Устройство приятно держать в руках, сенсор хорошо откликается на все жесты пользователя.

Отталкиваясь от приведенных выше характеристик смартфонов, можно выбрать устройство с оптимальными для установки и запуска мобильных игр и других приложений параметрами.

«Источник: kibernetiki.com.ua»

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