Ежемесячно эти ресурсы посещало более 1,5 миллиона пользователей.

Сотрудники Киберполиции Николаевской области совместно со следователями разоблачили местного жителя, который создал и администрировал несколько пиратских видеосервисов – zideo.fun, topkadr.online, relaxzona.club. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что вышеуказанные сайты были созданы несколько лет назад 37-летним мужчиной из Николаева, который администрировал их с целью заработка. Основой доходов с этих ресурсов была таргетированная реклама.

Сообщается, что таким образом злоумышленник смог заработать более чем полмиллиона гривен. Ему грозит лишение свободы сроком от шести лет. Однако сумму ущерба, нанесённую мировым кинокомпаниям, следователи установят только после проведения всех розыскных мероприятий.

Напомним, ранее правоохранительные органы провели обыски в офисах прикарпатского провайдера. Поводом для этого послужила незаконная ретрансляция телеканалов.

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