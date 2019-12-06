В середине ноября 1+1 media объявила о проведении батла между людьми и машинами – «Mind Contest: Люди против машин». Это уникальный проект-эксперимент, цель которого проверить гипотезу о том, что искусственный интеллект может противостоять человеческому и самостоятельно создавать не менее оригинальный контент.

«Мы, как компания, которая ценит людей идей, хотим дать возможность креативной индустрии сойтись в батле с нейросетью и наконец проверить, действительно ли роботы способны заменить людей творческих профессий на рынке труда в ближайшем будущем, или это миф. Присоединяйтесь к проекту, если вы не боитесь стать соперником искусственного интеллекта и отстоять звание людей-креаторов», – отметила Светлана Павелецкая, ментор проекта «Mind Contest: Люди против машин» и директор по маркетинговым коммуникациям группы 1+1 media.

Этапы проекта

На первом этапе 1+1 media и жюри будут находиться в поиске участников для формирования Л-команды – контентмейкеров, что решатся потягаться с нейросетью. На основе поданных заявок жюри отберут до 12 участников, которые будут распределены во втором этапе на несколько суперкоманд. Заполнить заявку на участие в проекте можно до 29 декабря 2019 года здесь.

Во втором этапе команды людей и нейросеть будут работать над реализацией собственной идеи. Задача каждой команды людей ‒ создать тизер к собственно вымышленному сериалити, который далее будет соперничать с тизерами идей, сгенерированными нейросетью. Для равных шансов на выигрыш ‒ количество идей от нейросети будет равно количеству идей от команд людей. Для обеспечения конфиденциальности и неразглашения авторства с участниками будет подписано соглашение, которое будет гарантировать сохранение тайны содержания идеи и реализации до финального этапа. Список участников Л-команд будет объявлен 16 февраля 2020 года.

Во время работы над идеями и тизерами участников Л-команд будут поддерживать и консультировать менторы проекта.

Третий и финальный этап проекта состоится 18 апреля 2020 года в Киеве, где для жюри и зрителей батла будут представлены тизеры, созданные Л-командами и нейросетью, но без указания авторства. Жюри вместе с присутствующими гостями финального мероприятия путем голосования выберут победителя и только после этого узнают, кто его создатель – человек или машина.

Команда победителей проекта получит финансовое вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. В случае победы нейронной сети средства пойдут на благотворительность.

«Мы с членами жюри уже в ожидании работ участников и осознаем ответственность за подбор команд, которые смогут посоревноваться с искусственным интеллектом. При оценке работ в финале жюри не будут знать, какой из тизеров принадлежит людям, а какой нейросети, и будут голосовать только, учитывая впечатление от уровня работы. Поэтому желаю успехов, победит лучший!», – рассказал Максим Кривицкий, председатель жюри, руководитель «Телевизионного бизнеса» 1+1 media, генеральный продюсер канала 1+1.

О жюри

Членами жюри проекта стали: председатель жюри, руководитель «Телевизионного бизнеса» 1+1 media, генеральный продюсер канала 1+1 Максим Кривицкий, главный продюсер развлекательных программ канала 1+1 Ольга Слисаренко, креативный продюсер управления развлекательных программ канала 1+1 Ксения Черная, писательница, сценаристка, певица, журналистка, телеведущая Ирена Карпа, режиссер и клипмейкер Любомир Левицкий.

3 декабря к команде жюри проекта-экперимента «Mind Contest: Люди против машин», организованного группой 1+1 media, присоединился известный украинский клипмейкер и режиссер Леонид Колосовский.

Вместе с другими членами жюри он проверит гипотезу о том, что искусственный интеллект может противостоять человеческому и самостоятельно создавать не менее оригинальный контент, а также определит победителя в батле между двумя контентмейкерами − людьми и нейросетью.

«Дискуссии вокруг искусственного интеллекта уже многие годы резонируют в нашем обществе. Классика литературы и кинематографа десятилетиями то демонизирует, то превозносит влияние компьютера на историю человечества. Так давайте же убедимся сможет ли компьютер создать идею так же изящно как творец? В век развития технологий сможем ли мы обойтись без человека? Сегодня алгоритмы отслеживают наши вкусы и делают за нас выбор, определяют нас в группы и подбирают для нас самые оптимальные условия. Сможет ли компьютер определить наши чувства, к которым мы обращаемся, создавая творческие произведения? Или все же человеку в вопросах чувств нужен только человек? Именно на эти вопросы мы постараемся ответить с помощью нашего проекта», – отметил Леонид Колосовский.

Менторы проекта: Светлана Павелецкая, директор по маркетинговым коммуникациям 1+1 media, и Анна Ткаченко, руководитель 1+1 Digital и Инновации.

О нейросети

Идея использования нейронной сети была предложена креативным агентством TABASCO. 1+1 media взяла ее к дальнейшей самостоятельной разработке и трансформировала в концепт проекта «Mind Contest: Люди против машин».

Созданием и программированием нейронной сети занимается IT-компания «Kazkar.com», которая в течение всего соревнования будет коммуницировать от стороны нейросети.

«Мы должны научиться использовать искусственный интеллект не для того чтобы заменить себя, а чтобы самим стать лучше. Человек не в состоянии обработать огромное количество информации без помощи: технологии становятся все более доступными, а творчество машин все более реалистичными. Для нас это сигнал, с одной стороны, учиться критически воспринимать информацию, а с другой – повышать планку креативности. И здесь машины помогут, прежде всего, как инструменты», – комментирует Дмитрий Федюков, Head of «Kazkar com».

О проморолике

Группа 1+1 media впервые в Украине задействовала уникального работа в рамках подготовки к нетипичному проекту-екперименту «Mind Contest: Люди против машин», который был анонсирован 19 ноября 2019 года. Так, роботизированный робот-кран «Bolt», который является высокотехнологичной разработкой британской компании «Mark Roberts Motion Control», был использован во время съемки проморолика. Произошло это под наблюдением команды «To Be Production» в лице Ивана Рыжака и Дениса Акулова, официальных представителей компании, которые привезли в Украину специализированный высокоскоростной робот «Bolt» и прошли сертификацию от компании-производителя на использование и управление роботом.

«Команда 1+1 media стала первой в Украине, которая не побоялась сотрудничества с этим роботом и новой командой. Мы рады, что смогли полностью реализовать поставленные перед нами задачи и еще и в довольно сжатые сроки. Подготовительного дня не было, однако съемка всего ролика, с учетом времени на программирование работа и съемки сцен с его участием, заняла всего 10 часов», − прокомментировал Иван Рыжак, соучредитель «To Be Production».

Благодаря уникальным технологическим возможностям работа, команде «1+1 Промо», которая занималась съемками ролика, удалось захватить изображение с четким фокусом и сложным движением камеры, снять всех пятерых актеров, которые, по сюжету ролика, сидят за столом, одним кадром, что невозможно было бы осуществить вручную или любым другим способом.

«Робот «Bolt» может перемещать на рельсах установленную на нем камеру со скоростью до 4,5 м/с. и обращать на своих шести осях на скорости до 270◦/с. и к 360◦/с. По сути, он может буквально следить за объектами, которые падают или быстро движутся, при этом держа их в фокусе. Перемещение происходит максимально точным. Так, во время съемок проморолика камера раз за разом проходила в нескольких миллиметрах от объектов, расположенных на столе», — прокомментировал Денис Акулов, соучредитель «To Be Production».

Кроме этого робот выполнил не только операторскую функцию, но и стал полноценным участником съемочного процесса, выполнив в нем роль главного антагониста для прерола проекта.

«Мы живем в удивительное время стремительного развития технологий − раньше только благодаря футуристическим фильмам мы могли представить, что человек конкурирует с искусственным интеллектом и еще и в креативной плоскости, а сейчас это становится реальностью. Мы, команда «1+1 Промо», рады быть частью этого уникального и первого в Украине эксперимента, поэтому решение использовать для съемок проморолика работа «Bolt» в качестве инструмента для производства и в качестве актера − это также креативный и интересный опыт для нас», − прокомментировала Наталья Вовк, руководитель управления маркетинга 1+1.

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