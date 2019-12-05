В Японии пенсионера арестовали за звонки провайдеру. За два года Акитоши Окамото позвонил в компанию KDDI 24 тысячи раз, передает Кабельщик.

Сообщается, что мужчина ежедневно звонил своему интернет-провайдеру с жалобами на качество связи. Пенсионер хотел, чтоб руководство KDDI лично извинилось перед ним.

По данным провайдера, мужчина совершал около 65 звонков в компанию ежедневно. Однако терпению сотрудников пришел конец, когда Окамото за одни сутки позвонил им 146 раз.

На помощь провайдеру пришли правоохранители. Теперь Акитоши Окамото находится под домашним арестом без права пользоваться телефонной связью.

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