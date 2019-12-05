4 декабря оператор платного спутникового телевидения XtraTV сообщил, что значительная часть телеканалов, транслируемых со спутника Eutelsat 9B (9 гр.в.д.), продублирована на космическом аппарате Eutelsat Hot Bird (13 гр.в.д.).

«С целью нивелирования потребности в установлении дополнительной головки на спутниковую антенну мы приняли решение о дублировании части телеканалов на спутнике Eutelsat Hot Bird, а значит, теперь абоненты беспрепятственно могут просматривать лучшие познавательные, развлекательные, фильмовые, детские и многие другие украинские и мировые телеканалы», – говорится в сообщении оператора в соцсети Facebook.

В XtraTV также отметили, что если у абонента на приёмной системе уже установлена дополнительная головка на принятие сигнала со спутника Eutelsat 9B – никаких изменений в трансляции не произойдет.

С подробной информацией, полным перечнем телеканалов и параметрами их трансляции в рамках DTH-платформы XtraTV можно ознакомиться на официальном сайте xtratv.com.ua/parametrupriyomu.

Напомним, летом 2018 года «Медиа Группа Украина» арендовала у Eutelsat транспондеры для вещания каналов платформы Xtra TV со спутника Eutelsat 9B.

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