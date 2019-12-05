В России планируют возвести платформу для малых низкоорбитальных спутников. Запустить ее в эксплуатацию могут уже в 2025 году, передает Nag.ru.

Сообщается, что созданием платформы займутся частная компания «Спутникс», АО «Российские космические системы» и Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). МКА 80-200 (платформа малых космических аппаратов) будет рассчитана на спутники, не превышающие весом 200 кг.

«Платформа будет включать все необходимые элементы для функционирования аппарата: двигатели, топливо, систему ориентации и управления, терморегуляции и другие. При этом функциональность спутника на основе платформы не должна уступать функциональности спутникам весом до 600 килограммов. Кроме того, сама платформа МКА 80-200 должна превосходить в некоторых аспектах зарубежные решения», — пишет ресурс.

Отмечается, что в строительство платформы хотят инвестировать свыше 330 миллионов рублей, а на этапе выхода на рынок в проект планируется вложить ещё 143 млн. Это увеличит уставной капитал компании, что в свою очередь повысит её привлекательность.

Испытания платформы планируют начать уже в 2024 году, а ее коммерческое использование — в 2025. На платформе будут производиться спутники разного назначения: спутники связи, научные аппараты, а также спутники дистанционного зондирования земли.

Напомним, недавно стало известно, что «Газпром космические системы» строит завод по производству спутников для проекта «Сфера». Кроме того, планируется собирать спутники для развития орбитальной группировки «Газпром космические системы» — спутников связи «Ямал», спутников дистанционного зондирования Земли «СМОТР», а также малых аппаратов «Марафон».

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