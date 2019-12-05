В Украине появится седьмой цифровой мультиплекс (МХ-7) в диапазоне 174 – 230 МГц. Такое решение утвердил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на сегодняшнем заседании, пишет на своей странице в Facebook член Нацсовета Сергей Костинский.

Согласно данным, оператором МХ-7 был назначен Концерн РРТ. Вещать программы мультиплекса будут, как минимум, в 158 населенных пунктах. В отличие от «предшественников», седьмой цифровой мультиплекс совместит в себе не только телевидение, но и радио.

Мультиплекс рассчитан на 10 программ, то есть работать в нем смогут 10 вещателей. Костинский говорит о том, что, в первую очередь, должны быть представлены государственные и общественные программы.

«В целом, предусматриваем, что в мультиплексе первоочередно должны быть представлены Государственные и Общественные программы: «UA: Первый», «UA: Культура», местные филиалы «Общественного вещания», телеканал «Рада», военное телевидение Украины, «UA: Украинское радио», «UA:Радио Проминь», «UA: Радио Культура» и «Армия FM»», — пишет Костинский.

Напомним, в ноябре стало известно, что компания «Эфир» планирует сменить технологию DVB-H на DVB-T2 для создания общенациональной цифровой многоканальной телесети в шестом мультиплексе (МХ-6).

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