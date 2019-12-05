Национальный совет по вопросам телерадиовещания на заседании 5 декабря принял решение о назначении внеплановых выездных проверок 34 провайдерам программной услуги (полный список).

По результатам мониторингов, проведенных в августе-ноябре, были зафиксированы нарушения требований части девятой статьи 39 и части второй статьи 42 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», поскольку указанные провайдеры оказывали универсальную программную услугу в полном объёме и ретранслировали телеканалы, не входящие в перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.

Также некоторые из лицензиатов не выполнили общей концепции отбора программ для ретрансляции, что является признаком нарушения пункта 2.3 раздела II Положения о порядке выдачи лицензии провайдера программной услуги, утвержденного решением Национального совета от 28.12.2011 No 2979, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 02.03.2012 за No 351/20664 (с изменениями).

«Национальный совет проведёт проверки этих компаний и после рассмотрения их результатов примет соответствующие решения», – говорится на официальном сайте регулятора.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.