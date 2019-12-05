Со следующего года каналы «Футбол 1» и «Футбол 2» не будут доступны в базовых пакетах — они перейдут на модель поштучной продажи «а la carte». В то же время новый «Футбол 3» смогут транслировать все провайдеры. Эта информация была озвучена 4 декабря на презентации группы каналов «Футбол».

Как сообщил директор по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Федор Гречанинов, МГУ была вынуждена пойти на такие меры в связи с убыточностью каналов «Футбол» и постоянным подорожанием прав на трансляцию матчей. Он считает, что введение поштучной подписки позволит начать получать прибыль.

Стало известно, что «Футбол 1/2» в 2020 году будут ретранслировать семь провайдеров — «Киевстар», Vodaphone, «Воля», «Укртелеком», Vega, XtraTV и OLLTV. Вероятно, этот список может пополнится. Таким образом каналы «Футбол 1» и «Футбол 2» станут доступны по отдельной подписке за 109 гривен в месяц, но не будут входить в общие пакеты провайдеров.

Вместо них в базовых пакетах будет доступен «Футбол 3», который начнет свою работу уже в феврале следующего года. По словам директора каналов «Футбол» Александра Денисова, новый футбольный вещатель будет транслировать как новые матчи, так и те, что уже были доступны на «Футбол 1/2».

Напомним, на днях пять ассоциаций провайдеров обратились к «Медиа Группе Украина» с жалобой на ее политику ретрансляции спортивных каналов. Недовольство вызвал тот факт, что МГУ планирует разрешить трансляцию каналов «Футбол 1» и «Футбол 2» только некоторым провайдерам.

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