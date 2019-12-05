Киевстар стал самым добросовестным плательщиком налогов среди телеком-компаний. Это стало известно из рейтинга, составленного Ассоциацией плательщиков налогов Украины, передает пресс-служба.

Согласно данным, Ассоциация отметила 53 предприятия со всей Украины, касающиеся различных отраслей. Самые образцовые в плане уплаты налогов компании, своевременно выплачивающие зарплаты своим официально устроенным сотрудникам, были награждены.

Среди телекомщиков лидером по выплате налогов стал Киевстар. Оператор уже десять лет подряд занимает первое место в этом рейтинге. К примеру, за 2018 год компания уплатила в бюджет разных уровней свыше 10 млрд грн налогов и других платежей.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские телеком-операторы стали платить больше налогов. В первом полугодии текущего года представители отрасли заплатили на 8% больше, нежели за аналогичный период годом ранее.

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