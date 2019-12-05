Сегодня все мы так привыкли пользоваться Интернетом в любых условиях, что даже в кафе и ресторанах непременно интересуемся наличием Wi-Fi — прежде, чем попросим меню. Узнав заветный пароль, мы обязательно проверяем социальные сети и мессенджеры, отправляем знакомым фото еды, если оно того достойно, или другие пейзажи и натюрморты, нередко — селфи-портреты. В общем, наслаждаемся возможностями, которые предоставляют 4G 3G технологии и, по крайней мере, в такие моменты ощущаем себя счастливыми.

Но это — идеальный сценарий, который предусматривает безупречную скорость соединения, даже в случае обеденного перерыва, когда в кафе — толпа народу, и все одновременно выходят в Сеть. К слову, на этом ресурсе можно посмотреть мощные роутеры, которым не страшны чрезмерные нагрузки.

На практике же все часто далеко от идеала, и скорости на всех не хватает, потому что роутеры, которые установлены в заведениях общепита, попросту «не тянут». В итоге — постоянные обрывы и недогрузы информации — хоть при передаче, хоть при приеме. Это, мягко говоря, раздражает и приводит к тому, что кафе или ресторан «с плохим Интернетом» вносится в черный список — то есть, мы решаем больше его не посещать.

Как сделать «правильный» Wi-Fi в кафе и ресторане?

Что ж, давайте попробуем составить план действий, который поможет сохранить необходимый поток клиентов, а значит, даст возможность поддерживать Ваш бизнес на хорошем уровне. Готовые решения на эту тему можно посмотреть тут.

Прежде всего, оцените посещаемость Вашего заведения в разное время суток. Возьмите максимальное число и ориентируйтесь на него. Учтите характеристики площади помещения. Определите особенности рельефа и местности, где располагается точка подключения (есть ли поблизости ямы, холмы, возвышенности, а также — деревья, высокие строения). Не упустите из виду и особенности самого помещения — насколько в нем толстые перегородки, и как их много. Все эти нюансы способствуют затуханию сигнала, который идет от базовой станции. Кстати, не лишним будет уточнить, где именно находятся базовые станции, к которым Вы можете подключиться. Если таковых две, то ориентируйтесь не на ту, что ближе на несколько метров, а на ту, что менее загружена.

Выбор оборудования. На что обратить внимание

Отдавайте предпочтение мощным роутерам, которые поддерживают два диапазона: частоты 2,4 и 5 ГГц. Это позволит многое выиграть по скорости подключения, так как вторая частота менее загружена.

Уточняйте радиус действия Wi-Fi — он должен покрывать Ваше помещение. При необходимости раздавать Wi-Fi на большой территории устанавливайте несколько точек доступа.

Выясните число возможных одновременных подключений от устройства. Это должно быть число, которое позволяет подключиться необходимому количеству посетителей, и при этом скорость Интернета у всех должна остаться на нормальном для работы уровне.

Не пренебрегайте антенной. Если наблюдаются проблемы с покрытием или характеристики по рельефу местности не выдерживают критики, о которой мы говорили выше, подберите вместе со специалистом подходящую антенну. Лучше если она будет работать по системе MIMO, то есть, сможет усиливать сигнал на прием и передачу. Роутер при этом должен быть соответствующий — с двумя выходами под антенну. Подключить усиливающее устройство — пара пустяков, при этом скорость работы роутера увеличивается в 2-3 раза. Это очень приличная перспектива, которая предоставит Вашим клиентам стабильный Интернет, а Вам — поможет укрепить свои позиции на рынке.

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