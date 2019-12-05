«Роскомнадзор» сообщил о продуктивном действии антипиратского меморандума на территории России. За год было удалено 1,4 миллиона ссылок на нелегально размещенный контент, передает Интерфакс-Россия.

О положительных последствиях подписания меморандума рассказал заместитель главы «Роскомнадзора» Вадим Субботин на круглом столе, посвященном проблеме защиты интеллектуальной собственности и цифрового контента в интернете.

«Можно с уверенностью сказать, что результат оказался положительным: ссылки на пиратские ресурсы с крупнейшими премьерными показами последнего года из поисковой выдачи крупнейших поисковиков отсутствуют. Обработка заявлений правообладателей осуществлялась в течение нескольких минут, что позволяло пресечь распространение пиратского контента ещё на ранних стадиях», — сказал замглавы «Роскомнадзора».

В результате активного взаимодействия между крупнейшими отечественными правообладателями аудиовизуальных произведений, владельцами видеохостинга и операторов поисковых систем было удалено 1,4 миллиона пиратских ссылок за год. Теперь, когда эффективность меморандума подтверждена, «Роскомнадзор» готовит концепцию к внесению в парламент в качестве федерального закона.

«Меморандум принимался с расчетом апробации заложенных в нем механизмов в целях их дальнейшей имплементации в действующее законодательство», — заявил Субботин.

Напомним, в ноябре западные страны разоблачили рекордное количество пиратских ресурсов.

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