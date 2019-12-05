Web-сайту необходимо где-то «жить» физически. Собственно, эти функции – функции размещения интернет-сайтов – и выполняют службы web-хостинга.

Web-сайты, которые генерируют малый или средний уровень трафика, могут работать на условиях пакетов виртуального хостинга. Однако тем владельцам сайтов, чьи потребности в технических ресурсах на порядок выше, следует подумать о подборе впс хостинга (VPS-хостинга).

Услуга VPS-хостинга предполагает, что один физический сервер разделяется на множество небольших виртуальных серверов при помощи специальных программных инструментов, разработанных для такой технологии. Web-хостинг с использованием виртуального частного сервера (VPS) – это хорошее альтернативное решение, которое по преимуществам и функциональности лежит посредине между хостингом на виртуальном сервере и хостингом на выделенном сервере. Это – идеальное предложение для владельцев web-сайтов, которые растут и развиваются. Ниже вниманию читателей предлагаются пять причин того, почему стоит разместить web-сайт на виртуальном частном сервере.

Конфиденциальность

Этот тип хостинга предусматривает размещение на одном физическом сервере файлов интернет-сайтов, принадлежащих множеству различных пользователей. Однако в силу того, что физический сервер программным способом разделён на множество виртуальных серверов, действия, производимые над файлами сайтов других пользователей, никоим образом не влияют на файлы вашего сайта. Ваши файлы будут храниться изолированно от других пользователей, которые не смогут получить доступ к вашим ресурсам. Таким образом, хранение файлов и ресурсов в защищённом разделе будет гарантировать их безопасность.

Выделенные ресурсы

Некоторые владельцы web-сайтов желают использовать определённые ресурсы серверов, не желая делить их с другими пользователями. Одним из вариантов реализации данного запроса является выбор хостинга на выделенном сервере. Однако, иногда владельцу web-сайта экономически не выгодно покупать такой хостинг, ибо объём ресурсов превышает запросы. Что же делать? В таком случае на помощь также придёт VPS-хостинг, дающий клиенту доступ к ресурсам, которые не могут использовать прочие пользователи данного VPS.

Масштабируемость

Пакеты VPS хостинга – в особенности те, которые предлагаются авторитетными хостерами, являются масштабируемыми. Если говорить простым языком, то это означает, что вы можете начать с подписки на небольшой пакет, который вам по карману на момент запуска нового ресурса, а потом проводить апгрейд пакета по мере роста бизнеса и расширения финансовых возможностей.

Переезд web-сайта на новый сервер по причине исчерпания ресурсов ранее используемого сервера и невозможности и далее удовлетворять ваши запросы – это всегда огромная проблема для владельца ресурса. Однако, выбрав масштабируемый план хостинга, вы сможете избежать попадания в такую ситуацию.

Полный контроль

Каждый VPS обладает собственными ресурсами, не зависит от учётных записей клиентов услуги web-хостинга и не разделяет с ними эти ресурсы. Поэтому у вас будет полный контроль над виртуальным частным сервером. Став клиентом услуги VPS хостинга, вы получите для себя полную операционную систему, включая доступ к файлам и ресурсам. Это совершенно не похоже на виртуальный хостинг, пользователи которого вынуждены довольствоваться конфигурацией, установленной компанией, предоставляющей услугу web-хостинга.

Финансовая рентабельность

Если говорить о стоимости услуги, то цена на VPS хостинг, разумеется, выше цены виртуального сервера, однако дешевле стоимости выделенного сервера. То есть, где-то посредине между ними.

Подумайте о том, насколько легко и эффективно масштабируется виртуальный частный сервер, – и это делает его наиболее рентабельным с экономической точки зрения решением среди прочих услуг web-хостинга. Вам не придётся вкладывать средства в покупку физического сервера, вы покупаете лишь то, что вам действительно необходимо, не инвестируя в избыточные мощности. Ведь рентабельность – это получение именно того, за что вы платите.

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