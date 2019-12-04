Vodafone предложил своим клиентам новогоднюю акцию — за покупку смартфона Samsung в магазине оператора по спеццене можно будет получить год бесплатной связи в сети Vodafone, сообщает пресс-служба.

Сообщается, что воспользоваться акцией можно в течение двух месяцев — в декабре и январе. Необходимо приобрести один из двух смартфонов — Samsung Galaxy A30s или Samsung Galaxy A50 — в сети магазинов Vodafone либо же в онлайн-магазине оператора.

После покупки абонент должен установить сим-карту Vodafone в акционный смартфон, пополнить счет на 5 грн и позвонить по номеру 111. Также необходимо отправить SMS с текстом «2020» на короткий номер 2251 для регистрации участия в акции и активации пакета «SuperNet Pro-1».

После этого в течение 48 часов клиент получает услугу «ГОД без абонплат».

Напомним, на днях свою новогоднюю акцию анонсировал другой оператор — Киевстар. Компания предлагает клиентам до двух месяцев общения и мобильного интернета в подарок.

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