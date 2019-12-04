Российские телезрители смогут в прямом эфире наблюдать за пусками ракет с космодромов, стыковку с Международной космической станцией и многое другое.

Оператор платного телевидения «Триколор» запустил новый телеканал собственного производства с прямыми трансляциями. Он получил название «Большой эфир».

В пресс-релизе провайдер уточнил, что зрители смогут увидеть в live-режиме «уникальные события, которым обычно не находится места в сетке вещания федеральных телеканалов».

Первая прямая трансляция запланирована на 6 декабря, когда с космодрома «Байконур» состоится пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13». А уже 9 декабря абоненты оператора смогут увидеть в прямом эфире стыковку «грузовика» с пилотируемой орбитальной станцией.

Реализация проекта осуществляется при сотрудничестве оператора «Триколор» и госкорпорации «Роскосмос».

Смотреть канал «Большой эфир» смогут OTT-подписчики оператора.

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