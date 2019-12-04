Huawei подготовила достойный ответ властям США, с которыми компания конфликтует уже длительное время. Китайский производитель создал 5G-смартфон, абсолютно не прибегая к американским комплектующим, передает DailyComm.

Как известно, в мае президент США Дональд Трамп выдал указ о запрете использования оборудования Huawei, в связи с опасениями шпионажа со стороны Китая и угрозы национальным интересам Америки.

С тех пор от сотрудничества с китайским производителем отказалось множество крупнейших технических и телеком-компаний США. Среди них: Google, Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom. Как следствие — Huawei практически не имела доступа к продуктам американских технологических гигантов.

Однако некоторые производители чипов для смартфонов, вроде Intel, Micron и Qualcomm, продолжали поставлять Huawei компоненты для устройств. Компании попросту снабжают китайского партнера техникой, произведенной за пределами США. Таковая, по сути, не считается американской, а запрет Трампа четко ограничивает продажу конкретно местного оборудования.

Тем не менее, за это время Huawei удалось существенно снизить зависимость от партнеров из США за счет других поставщиков. В результате смартфоны Huawei, выпущенные с мая 2019 года, включая модели серий Y9 Prime и Mate, уже не содержат американских компонентов, свидетельствуют данные Fomalhaut.

В свою очередь Huawei не против сохранить партнерские отношения с США. Директор компании по информационной безопасности Джон Саффолк сообщил, что производитель уже полностью независим во всех 5G-разработках, но охотно бы восстановил использование комплектующих из Америки.

«Мы хотели бы продолжать использовать американские компоненты. Это хорошо как для американской промышленности, так и для Huawei», — заявил он.

Напомним, еще в июле китайский техногигант заявил, что уже к 2021 году сможет обеспечить свою полную техническую независимость от США. Заместитель исполнительного директора Huawei France Чжан Минган прогнозировал, что на полное «освобождение» от связей с Америкой производителю понадобится около двух лет. После этого компания сможет стать «сильнее, чем раньше».

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