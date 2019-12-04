lifecell расширил участие в цифровизации городов Украины. На этот раз оператор будет сотрудничать с представителями местной власти в Черкасской области, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, президент lifecell Исмет Языджы подписал соглашение о сотрудничестве с председателем Черкасской ОГА Романом Боднаром. Документ провозглашает участие lifecell в развертывании 4G и smart-проектов в области.

В частности, эти проекты коснутся инженерных решений (в частности для транспортной инфраструктуры); телемедицины, внедрения MobileID; IoT-технологий в работу коммунальных и промышленных предприятий и т.д.

Отмечается, что за последние несколько месяцев lifecell существенно улучшил связь в Черкасской области. Оператор установил дополнительные базовые станции в 15 населенных пунктах области и на автодороге Черкассы-Умань. Кроме того, еще в 31 населенном пункте 18 районов Черкасской области осенью была запущена 4G.

Напомним, в прошлом месяце lifecell договорился о реализации smart-проектов в Днепропетровской области — председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко подписал с главным исполнительным директором lifecell Исметом Языджы Меморандум о сотрудничестве.

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