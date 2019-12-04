Киевстар подписал меморандум о сотрудничестве с Microsoft Украина. Компании займутся совместной разработкой технологических решений для IoT, искусственного интеллекта и облачных данных, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, президент Киевстар Александр Комаров и гендиректор Microsoft Украина Ян Питер де Йонг заключили стратегическое партнерство, направленное на развитие совместных проектов для цифровизации бизнеса в стране.

В частности, сотрудничество предполагает работу в следующих аспектах: решения в области IoТ, Big Data, AI и облачных вычислений.

Тем временем Киевстар продолжает внедрение NB-IoT в Украине — сеть доступна уже в пяти областях Украины. На данный момент оператор ведет переговоры о реализации комплексных решений с крупными промышленными компаниями и городскими администрациями областных центров.

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