Холдинг NEQSOL, частью которого является азербайджанская компания Bakcell, завершил покупку у МТС оператора мобильной связи Vodafone. Сумма сделки составила 734 миллиона долларов, передают Українські Новини.

«В рамках соглашения МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto s.a.r.l. продала 100% долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды), единственном акционере ЧАО «ВФ Украина», за 734 млн долларов, включая отложенный платеж на сумму порядка 84 млн долларов», — сообщили в NEQSOL.

Как рассказал руководитель NEQSOL Юсиф Джаббаров, финансовую сторону сделки взяла на себя группа международных фондов и финансовых учреждений во главе с J.P. Morgan Securities Plc и Raiffeisen Bank International A.G.

«Сделка была завершена в рекордно короткие сроки благодаря интенсивной совместной работе команды с нашими авторитетными организаторами финансирования и консультантами, такими как JP Morgan, Raiffeisen Bank International, DLA Piper, Linklaters, Deloitte, PWC и Detecon», — заявил Джаббаров.

Отмечается, что смена собственника не повлияет на операционную деятельность «Vodafone Украина», компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone и выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами.

Напомним, в начале ноября Антимонопольный комитет Украины согласовал условия сделки Bakcell и МТС, в частности, утверждая, что российской компании в течение трех лет необходимо воздерживаться от конкуренции с Vodafone Украина.

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