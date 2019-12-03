Президент Qualcomm Кристиано Амон уверен, что через два года смартфоны начнут постепенно «отмирать» за ненадобностью. И поспособствует этому развитие 5G-технологии, а точнее, сверхвысоких скоростей, которые являются визитной карточкой стандарта нового поколения, передает Хайтек+.

По словам Кристиано Амона, связь 5G сделает подключение к облачным сервисам быстрым и надежным, поэтому уже через несколько лет в смартфонах отпадет потребность. Человечество постепенно перейдет на очки дополненной реальности.

Президент Qualcomm считает, что переход случится тогда, когда AR-очки будут визуально малоотличимы от обычных. А это, по мнению Амона, произойдет уже в ближайшие пару лет.

«Это не просто вдохновение, команды прямо сейчас над этим работают. Я видел невероятные прототипы», — говорит он.

Действительно, уже сейчас многие ведущие компании предлагают оригинальные решения в области технологий дополненной и виртуальной реальности — Facebook, Microsoft, Lenovo, Apple, Sony, Samsung и др.

К примеру, в сентябре корпорация Facebook заявила, что работает над созданием умных очков Orion. Особенностью гаджета станет то, что он не будет функционировать как дополнение к смартфону, а сможет полноценно его заменить.

А совсем недавно стало известно, что Apple планирует выход на рынок дополненной реальности — уже через три года компания выпустит собственные AR-очки. Предварительно, в 2022 году, мир увидит гарнитуру дополненной реальности от Apple.

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