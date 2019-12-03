Телеканал «Украина 24» начал вещание в цифровой сети DVB T2. Новый вещатель был запущен как проект ребрендинга канала «Ескулап» «Медиа Группы Украина», передает Телекритика.
Сообщается, что оформлением «Украина 24» напоминает телеканала «Украина». Канал осуществляет техническое вещание, когда начнется полноценное — пока неизвестно.
«В эфире телеканала по кругу идут сюжеты новостей «Сегодня» телеканала «Украина». Внизу экрана идет беговая дорожка с актуальными новостями с ссылками на сайт «Сегодня». Заставка телеканала сообщает, что «Украина 24″ — это общенациональный информационный телеканал», — пишет ресурс.
Отмечается, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания согласовал ребрендинг канала «Ескулап» еще в ноябре. Было принято решение, что вещатель сменит логотип на «Украина 24», а программную концепцию — с информационно-просветительской с кинопоказом на информационную.
Напомним, месяц назад говорилось о том, что в декабре 2019 года телеканал «Украина 24» начнет своё круглосуточное эфирное вещание на всей территории Украины, в кабельных сетях операторов, на спутниковой платформе Xtra TV и ОТТ-платформе Oll.tv.