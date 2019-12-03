Телеканал «Украина 24» начал вещание в цифровой сети DVB ​​T2. Новый вещатель был запущен как проект ребрендинга канала «Ескулап» «Медиа Группы Украина», передает Телекритика.

Сообщается, что оформлением «Украина 24» напоминает телеканала «Украина». Канал осуществляет техническое вещание, когда начнется полноценное — пока неизвестно.

«В эфире телеканала по кругу идут сюжеты новостей «Сегодня» телеканала «Украина». Внизу экрана идет беговая дорожка с актуальными новостями с ссылками на сайт «Сегодня». Заставка телеканала сообщает, что «Украина 24″ — это общенациональный информационный телеканал», — пишет ресурс.

Отмечается, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания согласовал ребрендинг канала «Ескулап» еще в ноябре. Было принято решение, что вещатель сменит логотип на «Украина 24», а программную концепцию — с информационно-просветительской с кинопоказом на информационную.

Напомним, месяц назад говорилось о том, что в декабре​ 2019​ года телеканал «Украина 24» начнет своё круглосуточное эфирное вещание на всей территории Украины, в кабельных сетях операторов, на спутниковой платформе Xtra TV и ОТТ-платформе Oll.tv.

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