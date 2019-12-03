Пять ассоциаций провайдеров обратились к «Медиа Группе Украина» с жалобой на ее политику ретрансляции спортивных каналов. Недовольство вызвал тот факт, что МГУ планирует разрешить трансляцию каналов «Футбол 1» и «Футбол 2» только трем провайдерам, передает Телекритика.

Сообщается, что Ассоциация правообладателей и поставщиков контента, Интернет Ассоциация Украины, Всеукраинская ассоциация операторов кабельного телевидения и телеинформационных сетей, Союз кабельного ТВ Украины и Ассоциация «Укртелесеть» обратились к «Медиа Группе Украина» с требованием уравнять условия ретрансляции провайдерами каналов «Футбол 1» и «Футбол 2». По мнению провайдеров, МГУ создает нечестную конкуренцию на рынке платного ТВ.

На переговорах касательно заключения сделок на следующий год стало известно, что МГУ разрешит транслировать «Футбол 1» и «Футбол 2» не всем цифровым провайдерам. Доступ к ним получат только спутниковый провайдер Xtra.TV и провайдер интернет-телевидения Oll.tv, которые являются частью холдинга, а также провайдера программной услуги ООО «Воля-кабель».

В связи с этим, в своем открытом письме ассоциации провайдеров требуют, чтоб «Медиа Группа Украина» не создавала невыгодных условий конкуренции.

«Просим вас рассмотреть наше письмо и разрешить заключение сделок на ретрансляцию телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» всеми цифровыми провайдерами, независимо от названия компаний, технологии и территории предоставления услуг», — акцентируют ассоциации.

Напомним, в следующем году в Украине в дополнение к уже существующим каналам «Футбол 1» и «Футбол 2» будет запущен «Футбол 3», эфир которого будет также посвящён показу футбольных поединков.

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