MEGOGO займется развитием аудио-направления. Уже в этом году онлайн-кинотеатр представит подписчикам различные подкасты, аудиокниги и собственный аудиоконтент, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, в категорию аудиоконтента не войдет только музыка. Как отмечает директор по маркетингу и стратегии MEGOGO Иван Шестаков, такой формат весьма популярен в мире, однако на украинском рынке выражен слабо.

«Один из самых удобных способов получения полезной информации — аудиоконтент. Во всем мире это направление стремительно растет. Даже многие музыкальных платформ признаются, что потребления не музыкального контента на их ресурсах увеличивается», — сказал Шестаков.

На данный момент платформа предоставляет доступ к порядка 800 разножанровым аудиокнигам, однако в дальнейшем планируется увеличить это количество до 4-5 тысяч. Более того, среди амбиций MEGOGO — выпуск собственных аудиокниг с привлечением профессиональных дикторов.

«Когда мы начали процесс приобретения книг, то столкнулись с тем, что на нашем рынке почти нет качественных аудиокниг на украинском языке. Значительную часть наших усилий мы направим на их озвучивание. Чтобы процесс прослушивания стал максимально интересным – будем приглашать современных украинских авторов», — поделился Шестаков.

Также пользователям доступны около 100 бесплатных подкастов, распределенных по тематикам. Большинство из них — интеллектуальная собственность MEGOGO.

Отмечается, что раздел аудио будет работать только на смартфонах — обновление уже доступно для мобильных телефонов с системой Android, а через месяц будет доступен и на iOS.

Напомним, на днях онлайн-кинотеатр MEGOGO стал доступен зрителям в Польше. Доступ к видеосервису предоставил местный оператор Play.

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