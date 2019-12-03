К Новому году Киевстар предлагает своим клиентам акцию — до двух месяцев общения и мобильного интернета в подарок. Предложения действует до 14 января 2020 года, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, оператор подобрал для каждого абонента персональное предложение, основанное на условиях действующего тарифа клиента. Пользователи, которые перейдут на новый предложенный тариф, становятся участниками акции и получают подарочные минуты и мегабайты.

Отмечается, что акция доступна для абонентов Киевстар, которые получили индивидуальное предложение, пользуются услугами мобильного оператора в течение 90 или более дней и по крайней мере один раз оплатили стоимость пакета услуг в своем тарифе.

Напомним, недавно Киевстар упростил условия подключения для бизнес-клиентов. Теперь оформить договор можно не только в фирменных магазинах оператора, но и в магазинах-партнерах вроде Алло, Жжук, Ringoo, МТА и т.д.

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