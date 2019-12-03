В консорциуме DVB Project представили первую спецификацию, регламентирующую работу функции размещения целевой рекламы. Данная спецификация является первым фрагментом технического проекта экосистемы Целевой рекламы в DVB, который ещё предстоит опубликовать. Это первый случай, когда эксперты в области телевизионной рекламы объединяют свои усилия для разработки правил использования существующих рекламных технологий в сфере линейного вещания.

Как отмечено в базовой спецификации DVB-TA (DVB Targeted Advertising), массовое проникновение на рынок подключаемых телевизоров открывает перед вещательными каналами возможность для использования функций, которые обычно доступны в сегменте цифровой рекламы.

Функция таргетированной рекламы позволяет заменять рекламные блоки из линейного эфира на рекламу, предложенную специальной службой выбора рекламы, использующей такие критерии, как профиль зрителя, поведение зрителя, контекст и фактор среды.

Для вещателей, желающих динамически заменять рекламные блоки из линейного эфира, а также для операторов платформ, которые хотели бы предложить такую функцию вещателям, в документ включено руководство по взаимодействию с наиболее распространёнными системами принятия решений для цифровой рекламы, а также рекомендации по подготовке медиа для оптимизации контента с учётом интересов зрителя.

Технология, описанная в спецификации, также может быть использована для динамической замены программного контента.

Синяя книга DVB с кодом A178-1 по Динамической замене контента в линейном вещании доступна на web-сайте DVB.

В настоящее время продолжается работа над частью спецификации, посвящённой сигнальной системе технологии, которая в конечном итоге также будет опубликована в виде Синей книги. Оба документа будут затем направлены для публикации в качестве стандартов ETSI.

Ранее сообщалось, что DVB-TTML и DVB-SIS были опубликованы как технические стандарты ETSI.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.