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DVB Project

В консорциуме DVB Project представили первую спецификацию, регламентирующую работу функции размещения целевой рекламы. Данная спецификация является первым фрагментом технического проекта экосистемы Целевой рекламы в DVB, который ещё предстоит опубликовать. Это первый случай, когда эксперты в области телевизионной рекламы объединяют свои усилия для разработки правил использования существующих рекламных технологий в сфере линейного вещания.

Как отмечено в базовой спецификации DVB-TA (DVB Targeted Advertising), массовое проникновение на рынок подключаемых телевизоров открывает перед вещательными каналами возможность для использования функций, которые обычно доступны в сегменте цифровой рекламы.

Функция таргетированной рекламы позволяет заменять рекламные блоки из линейного эфира на рекламу, предложенную специальной службой выбора рекламы, использующей такие критерии, как профиль зрителя, поведение зрителя, контекст и фактор среды.

Для вещателей, желающих динамически заменять рекламные блоки из линейного эфира, а также для операторов платформ, которые хотели бы предложить такую функцию вещателям, в документ включено руководство по взаимодействию с наиболее распространёнными системами принятия решений для цифровой рекламы, а также рекомендации по подготовке медиа для оптимизации контента с учётом интересов зрителя.

Технология, описанная в спецификации, также может быть использована для динамической замены программного контента.

Синяя книга DVB с кодом A178-1 по Динамической замене контента в линейном вещании доступна на web-сайте DVB.

В настоящее время продолжается работа над частью спецификации, посвящённой сигнальной системе технологии, которая в конечном итоге также будет опубликована в виде Синей книги. Оба документа будут затем направлены для публикации в качестве стандартов ETSI.

Ранее сообщалось, что DVB-TTML и DVB-SIS были опубликованы как технические стандарты ETSI.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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