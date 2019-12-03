Со следующего года в России будет запрещена продажа техники без отечественного программного обеспечения. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, передают Известия.

Согласно данным, инициаторы законопроекта уверены, что введение таких требований поможет защитить интересы российского бизнеса и уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, которые работают в сфере информационных технологий.

Перечень самих товаров и ПО, а также порядок его установки будет определять правительство. Предположительно, речь будет идти о смартфонах, компьютерах и телевизорах со Smart TV.

Напомним, в прошлом месяце в России предложили «впускать» пользователей в интернет по паспортам — каждый гражданин при входе в сеть должен будет предоставлять свои персональные данные для регистрации.

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