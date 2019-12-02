В StarLightMedia усиленно готовятся к кодированию спутникового сигнала. Уже 98% провайдеров-партнеров группы получили САМ-модули Verimatrix, передает Broadcast.

Как рассказал коммерческий директор дивизиона Digital и PayTV StarLightMedia Николай Фаенгольд, медиагруппой было закуплено более 3000 модулей. Все провайдеры-партнеры получили устройства в рамках заключенных сублицензионных договоров.

«С января 2019-го постоянно находимся на связи с партнерами. Коммуницируя, мы определили, какое количество САМ-модулей для декодирования спутникового сигнала нужно нашим партнерам, какой тип САМ-модулей. При этом наша медиагруппа приняла решение взять финансовые и другие расходы по модулям на себя», — сообщил Фаенгольд.

Также он отметил, что все САМ-модули раздаются провайдерам уже активированными техслужбой StarLightMedia. Партнерам остается только установить устройства по приложенной инструкции.

Напомним, ранее в StarLightMedia рассказали, какими будут цены на дистрибуцию каналов холдинга в следующем году. К концу 2020 года стоимость ретрансляции будет превышать текущую на 3 грн с абонента в месяц.

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