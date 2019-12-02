Бывшие подписчики Netflix жалуются на использование их персональной информации. Злоумышленники, используя базу данных видеосервиса, реактивируют подписки пользователей, передает MBR.

Сообщается, что Netflix хранит данные пользователей в течение 10 месяцев после их отписки. Это делается для того, что при желании зритель мог восстановить свой аккаунт и вернуться. Благодаря этому, злоумышленникам уже долгое время удается использовать клиентскую информацию.

В частности, говорится о чреде случаев, когда не просто реактивируют приостановленную подписку пользователей, но и, получив доступ к банковской крате, списывают деньги за самый дорогой тариф.

Известны также ситуации, когда злоумышленники перепродавали так называемые «пожизненные» профили на площадках вроде eBay за чрезвычайно низкие суммы.

Напомним, в конце прошлого месяца в Германии, Нидерландах и Великобритании, США и Канаде пользователи жаловались на сбои в работе Netflix.

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