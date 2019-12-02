Внедрение в мире 5G-связи посеяло в массах не только страх кибератак и охоты на персональные данные, но и опасение негативного влияния новых технологий непосредственно на здоровье человека. Компетентные люди спешат успокоить: базовые станции сетей нового поколения имеют мощность излучения не более, чем обычная микроволновка, передает Лига.Tech.

То есть, базовые станции 5G по своему излучению не превышают бытовые приборы, даже уступая некоторым из них в мощности воздействия. К примеру, типичная мощность излучения 5G ниже таких бытовых приборов как микроволновая печь или радионяня.

Также было установлено, что уровень излучения 5G оказался похожим на уровень излучения 3G, 4G и WiFi. Такую же мощность излучают бытовые рации, точки доступа, метки для ключей, пульты дистанционного управления.

Напомним, согласно отчету Group-IB, развитие 5G-технологий усугубляет проблему кибератак телеком-отрасли. Из-за того, что технологии пятого поколения используют программные платформы, все угрозы для серверных и программных решений становятся актуальными для операторов 5G.

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